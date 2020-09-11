حفل راقص لفرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح النافورة.. الأحد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل فى الثامنة مساء الاحد 13 سبتمبر على مسرح النافورة.يتضمن الحفل مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية منها النيل، كليوباترا، فالس شتراوس، لابايادير، زوربا، دون كيشوت، إضافة لمختارات راقصة من أوبرا عايدة.جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، كانت تابعة للمعهد العالى للباليه، تولى تدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتيى وقدمت أول عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي (دار الاوبرا المصرية) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.