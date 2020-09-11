فنانون وإعلاميون فى لجنة تحكيم «مواهب أون لاين»

ينطلق حفل افتتاح مسابقه "مواهب أون لاين"، الخميس المقبل، بمركز إعداد القادة بمدينة نصر، ويشارك في المسابقة جميع الفئات العمريه من مصر والوطن العربي.وتضم لجان التحكيم نجوم الفن والإعلام، منهم عايدة رياض، المخرجان مجدي أبوعميرة، مصطفى الدمرداش، ليلى غفران، الإعلاميه أسرار الجمال، سامح يسري، والإعلامية نرمين المصري وغيرهم.ويكرم الحفل النجمة الكبيرة رجاء حسين على تاريخها الفني وقائمة أعمالها، والفنان أحمد سلامة، والفنان إحسان التركي.وتتضمن المسابقة مواهب غناء، تمثيل، عزف، شعر، رسم، فن تشكيلي، ورياضة، وسيتم عمل حفلات واختيار الأصوات، أيضا مشاركة المتسابقين في فوازير رمضان وعمل أوبريت للأصوات الفائزة مع نجوم لجنة التحكيم وفيلم روائي يشارك فيه الفائزون.