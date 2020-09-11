«تنسيقية الأحزاب» تناقش دور «الشيوخ» ف صالونها السياسى.. غدًا

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وذلك يوم غد السبت في السابعة مساءً.وتتمحور الملفات التي يناقشها الصالون السياسي للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية، وهذا ما يتناوله خالد بدوي عضو التنسيقية.كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، في إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.