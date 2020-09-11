«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

الباسيلي: الصوامع طوق نجاة من جوع محقق

الباسيلي: الصوامع مصدر رزق وسلة خير

منذ فجر التاريخ عرفت مصر بأنها «سلة غذاء العالم»، وقد وصفها القرآن الكريم بـ«خزائن الأرض» حين كانت سلة غذاء المنطقة كلها، واستمر الازدهار الزراعي بمصر لقرون طويلة، وكانت أطماع الاحتلال في مصر تتلخص دومًا في نهبها من الغلال، وكانت تخرج منها أطنان القمح كل صباح لتعرف بالشحنة السعيدة، لكن نتيجة لإهمال عقود من الزمن تبدل الحال وتحولت السعادة لواقع مرير يعاني منه المواطن في رغيف خبزه.وفقًا لأحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، لذا قررت الدولة النظر بجدية في أسباب المشكلة والوصول لحلول جذرية تعبر بمصر لشط الأمان، فسيطرت بقبضة من حديد على المساحة المنزرعة من القمح، ودشنت مشروعات زراعية جديدة كي تزيدها، لكن وجد الخبراء أن طريقة التخزين هي ما تؤدي بالمحصول للهلاك؛ لذا أولت الدولة المشروع القومي للصوامع من اهتماما خاصا، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره ولإنشاء الصوامع الجديدة.ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية والمحصول النقدي الإستراتيجي، أنشأت الدولة الصوامع الحديثة في كل محافظات مصر لتخزين القمح وحفظه، على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم، وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها، وفي منتصف أبريل من كل عام يبدأ موسم حصاد القمح بعد أن استعاد عرشه وتاجه وتربع على قائمة المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية فى البلاد، وبعد الحصاد تقوم الدولة بسواعد أبنائها بتجميعه وترحيله إلى الصوامع الحديثة والتأكد من تطبيق وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وفقًا لما يوضحه الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة.الذي أكد بدوره أن الصوامع الجديدة ومنظومة التخزين فيها تسمح بحفظ القمح حتى سنة، بعد أن كانت على أقصى تقدير مدة أشهر ثم البدء في تلفه، وكنا نلجأ لروسيا في أغسطس للحصول على كميات جديدة للاكتفاء المحلي، حيث كنا نستورد 11 مليون طن وإنتاجنا 8.5 مليون، أي عشرين مليون طن تقريبا بالإضافة إلى 6 أطنان ذرة من أمريكا، والاستيراد يأخذ ما يقرب من شهر.يذكر اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن الهدف من المشروع القومي للصوامع هو تخزين الغلال والحبوب من الطرق التقليدية والشون الترابية، التي تسبب فاقد 10% بقيمة 2.3 مليار جنيه سنويا، إلى منظومة إيطالية تكنولوچية إلكترونية حديثة.وأضاف أن المشروع يتكون من 50 صومعة كل واحدة تضم 12 خلية بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، ويقام في 17 محافظة: القاهرة - الإسماعيلية - الجيزة - الدقهلية -القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية - البحيرة - الاسكندرية - قنا - الوادي الجديد - بني سويف - المنيا - أسوان -مرسى مطروح -الفيوم.وتابع: "تضم كل صومعة 12 خلية وكل خلية تحتوي على: (نقرة استقبال القمح – سيور نقل القمح خلال وحدات الصومعة المختلفة – معدات تنقية القمح – معدات غربلة القمح – موازين بسكول وموازين لقياس معدلات القمح – نظام شفط الأتربة وفصلها عن الهواء بواسطة فلتر وتخزينها في مخازن خاصة حفاظًا على البيئة.-توفر الصوامع 15 ألف فرصة عمل جديدة، وافتتح الرئيس صومعة المراشدة بقنا، وصومعة برج العرب بالإسكندرية، وقبل نهاية العام افتتاح صومعة الخانكة يليها وقريبا صومعة الحمام بمرسى مطروح، وصومعة الخارجة بالوادي الجديد، وبانتهاء كافة مراحل المشروع تغلق مصر ملف الفاقد في الغلال إلى الأبد موفرة 150 مليون دولار من واردات القمح و2.3 مليار جنيه قيمة 10% من الغلال سنويا".أكد اللواء شريف باسيلي أنه يتم تدريب وتأهيل جميع العاملين في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 1380 موظفا، بحيث يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتأهيلهم في العمل بالصوامع.وقال إن تدريب الكوادر البشرية يتم عبر مركز تدريب صومعة برقاش فى الجيزة، نظرا لأن هناك تجربة جديدة يتم العمل عليها من خلال تحويله إلى معهد تعليمي، بحيث يتم تدريب العاملين في الصومعة على أن يدربوا آخرين للعمل فى الصوامع أو شركات المطاحن.وأضاف أنه يتم تجهيز خطة التدريب للعمل فى الصومعة، نظرا لأن هناك وظائف عديدة، أبرزها مراقبة مخزون، وأنظمة تشغيل، وأنظمة تخزين، وذلك لرفع تأهيل العاملين.وأوضح أن الدورة التدريبية ستكون متاحة للموظفين في الشركة، بالإضافة لمن يرغب في التدريب بها من خارج الشركة مثل الموظفين الزراعيين والمحاسبين والإداريين، وذلك للشباب والفتيات، ومستهدف افتتاح مركز التدريب في فبراير المقبل.