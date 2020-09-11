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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تستعد لاستقبال الأرز من مضارب القطاع الخاص

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:01 م
الأرز
الأرز
صلاح عامر
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تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية استئناف عمليات التوريد الارز التمويني من مضارب القطاع الخاص لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، إما بالأمر المباشر للشركات المتلزمة في عمليات التوريد خلال المناقصة الأخيرة التي انتهت في يوليو الماضي، أو من خلال إجراء اتفاق جديد مع الشركات لتحديد حجم الكميات والاسعار لتوفير المخزون الاستراتيجي ليكفي عدة شهور مقبلة لصالح البطاقات.

وعلمت "الدستور" من مصادر مطلعة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
سيعقد اجتماعا خلال الشهر الجاري مع شركات مضارب الارز للاتفاق علي توريد كميات منه للشركات التي ترغب في استمرار التوريد وسمعتها طيبة والتزمت خلال الاربع شهور الماضية بالمواعيد المحددة ونفس الكميات المتفق عليها.


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