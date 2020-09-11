افتتاح 4 مساجد كبرى بالوادي الجديد اليوم

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عددا من المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بتشييدها أو إعادة بنائها وتجديدها وصيانتها.و أكد الدكتور محمود جاهين، مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، أنه تم افتتاح 4 مساجد بالمحافظة بحضور الشيخ رمضان يوسف مدير الدعوة، والشيخ جمال يونس عبد القادر، مفتش أول المساجد.وأضاف "جاهين" أنه تم إفتتاح مسجد المروة القديم بتكلفة بلغت 2 مليون و870 ألف جنيه، ومسجد تقسيم المعلمين بتكلفة بلغت 3و 748 ألف جنيه، وقد شهد الإفتتاح فضيلة الشيخ محمود عبداللطيف حجي، مدير إدارة أوقاف الخارجة، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالنعيم فراج، مفتش أول المساجد، وذلك وسط فرحة عارمة من جموع المصلين، وعلى التوازي في مركز الداخلة قامت إدارة أوقاف موط بافتتاح مسجد عباد الرحمن بتكلفة بلغت 2 مليون و268 ألف جنيه.وأضاف أنه تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية الأمل بالكفاح بمركز الفرافرة بتكلفة بلغت مليون و668 ألف جنيه، وقد شهد الإحتفال مدير إدارة أوقاف الفرافرة الشيخ جمعه نبيه عبدالستار، والشيخ محمد أحمد بيومي الغنام، مفتش أول المساجد، وخطب الجمعة الشيخ أحمد إبراهيم الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية.