عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من مشروع "ابدأ حلمك" الذي أطلقته الهيئة في الشهور الماضية، لإكتشاف المواهب من الشباب في مجال التمثيل، وتنميتها ورعايتها.وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، إن المشروع لم يتوقف وسيستمر بشكل دائم، مؤكدًا أن الدفعة الثانية بدأت منذ فترة، وتواصل عمليات الدراسة والتدريب.وأشار رئيس قصور الثقافة، إلى أن المشروع أفرز مجموعة من الشباب الذين يمتلكون مواهب حقيقة في مجال التمثيل، وتم إجراء عرض مسرحي لهم من إنتاج قصور الثقافة، سيتم تقديمه في حفل التخرج الخاص به.وأوضح أن المشروع أحد أهم المشروعات المهمة التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة الماضية، لدعم الشباب ورعايتهم، وفتح لهم أبواب تحقيق أحلامهم.