رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم يوسف شاهين.. غدًا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:55 م
يوسف شاهين
يوسف شاهين
آلاء حسن
طباعة
تستضيف جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، في السابعة مساء غد السبت، حفلا لتكريم اسم المخرج العالمى يوسف شاهين بمناسبة ذكرى وفاته، التى توافق 27 يوليو من عام 2008، بقاعة "أولا العم" المفتوحة بالجيزة.

ومن المقرر أن يحل الفنان سيف عبد الرحمن ضيفا شرفيا على الحفل، ليتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين، الذى اكتشفه ضمن عدد كبير من نجوم الفن مثل الراحل عمر شريف والفنان هانى سلامة وغيرهم، وقد شارك عبد الرحمن فى العديد من أعمال يوسف شاهين، وفى عام 1956 أخرج يوسف شاهين للموسيقار فريد الأطرش والفنانة شادية فيلمي "ودعت حبك"، و"أنت حبيبي" عام 1957.

ولد يوسف جبرائيل شاهين، فى 25 يناير عام 1926 بالإسكندرية، وقد أخرج لسينما المصرية 32 فيلما، منها "باب الحديد، الاختيار، اسكندريه ليه، حدوتة مصرية، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، إسكندريه كمان وكمان، المهاجر، المصير "، بالإضافة إلى 5 أفلام تسجيلية قصيرة، وقد كان من المقرر إقامة الحفل فى شهر يوليو الماضى، لولا خطر فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تأجيله.

موضوعات متعلقة

«قنابل موقوتة».. ميادين كفر الشيخ تواجه شبح الاشتعال (صور)

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

«تدليس الإرهابية».. أكاذيب الإخوان عن «سيدة القطار» تنتهى بالفشل

القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن واقعة «مجند القطار»

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. وكيفية التسجيل

روسيا: استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

آخرها فتح المكتبات.. كيف عادت الحياة الثقافية في مصر؟

عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم يوسف شاهين.. غدًا

موسى حوامدة: مصر قادرة على صناعة ثقافة تنويرية على المستوى العربي