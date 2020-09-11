جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم يوسف شاهين.. غدًا

تستضيف جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، في السابعة مساء غد السبت، حفلا لتكريم اسم المخرج العالمى يوسف شاهين بمناسبة ذكرى وفاته، التى توافق 27 يوليو من عام 2008، بقاعة "أولا العم" المفتوحة بالجيزة.ومن المقرر أن يحل الفنان سيف عبد الرحمن ضيفا شرفيا على الحفل، ليتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين، الذى اكتشفه ضمن عدد كبير من نجوم الفن مثل الراحل عمر شريف والفنان هانى سلامة وغيرهم، وقد شارك عبد الرحمن فى العديد من أعمال يوسف شاهين، وفى عام 1956 أخرج يوسف شاهين للموسيقار فريد الأطرش والفنانة شادية فيلمي "ودعت حبك"، و"أنت حبيبي" عام 1957.ولد يوسف جبرائيل شاهين، فى 25 يناير عام 1926 بالإسكندرية، وقد أخرج لسينما المصرية 32 فيلما، منها "باب الحديد، الاختيار، اسكندريه ليه، حدوتة مصرية، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، إسكندريه كمان وكمان، المهاجر، المصير "، بالإضافة إلى 5 أفلام تسجيلية قصيرة، وقد كان من المقرر إقامة الحفل فى شهر يوليو الماضى، لولا خطر فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى تأجيله.