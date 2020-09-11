تخفيف قيود السفر بين النمسا والمجر ومنح تسهيلات للعمالة

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، أن السلطات المجرية أبلغته بتخفيف قيود السفر من جانبها مع النمسا.وقال نيهمر، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المجر كانت قد أغلقت حدودها اعتبارًا من أول شهر سبتمبر الجاري، ونفذت قيودا هائلة على عابري الحدود، مشيرًا إلى أنه يسمح للعمالة الآن بالتنقل بين النمسا والمجر دون قيود بشرط تقديم دليل على عملهم.وأضاف أن العمالة كانت خاضعة لقيود واسعة، منها عدم البقاء فى المجر لأكثر من 24 ساعة وعدم التحرك بعيدًا عن مقار عملهم أكثر من 30 كيلومترا.ولفت وزير الداخلية النمساوي إلى تشاوره المستمر مع نظيره المجري، ساندور بينتر ، منذ بداية وباء فيروس كورونا، مشددًا على أن الحوار المستمر عامل رئيسي لا سيما في أوقات التحديات الكبيرة.وتوقع الوزير استمرار تخفيف قيود السفر على المسافرين النمساويين والمجريين.