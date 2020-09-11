برلين تستضيف الملتقى الصحى العربى الألمانى بمدينة دوسلدورف

تستضيف ألمانيا الملتقى الصّحي العربي الألماني الـ13 بمدينة دوسلدورف، في الفترة من 21-22 سبتمبر الجاري تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.وذكر بيان لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومقرها برلين، أن قطاع الصحة حاليًا في جميع أنحاء العالم أمامه تحديات كبيرة بسبب تفشّي جائحة فيروس "كورونا Covid-19"، وتعمل جميع البلدان للتخفيف من تأثيرات الفيروس الصحية والاقتصادية، كما أصبح من الواضح بصورة متزايدة أنّ الاستجابة الفعالة للجائحة تتطلب نهجًا يشمل المؤسسات العامة والمجتمع.ولفت البيان إلى أن ألمانيا تمتلك أحد أفضل النظم الطبية في العالم والصناعة الصحية المبتكرة لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للجميع، وقد نجحت عن طريق الإجراءات الفعالة وأدوات الكشف المبكر إلى استقرار المنظومة الصحية في البلاد والحد من انتشار الفيروس والتصدي لتبعياته المدمرة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على أراضيها، وبالتالي كانت ألمانيا نموذجًا يحتذى به في مكافحة الجائحة.وأضاف البيان أمّا في العالم العربي فتُعد استجابة المجتمع بأسره لجائحة فيروس كورونا حاسمةً، حيث انخرطت وما زالت الجهات الحكومية في العالم العربي مع القطاع الخاص بدرجات متفاوتة وبطرق مختلفة في مواجهة الجائحة، وهذه تُمثّل فرصةً ثمينة لإعادة تصوُّر دور الجهات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز النظم الصحية، مما يستدعي تخصيص استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية.وأكد البيان أنه ومن الأهمية الملحة صياغة استراتيجية واضحة لما بعد Covid-19 في المنطقة لتمهيد الطريق أمام تجاوز الوباء والأزمات الاقتصادية المترتبة عليه، ويتطلب ذلك التركيز في الاستراتيجية بشكل رئيسي، على أن تكون مكتفية ذاتيًا في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية.وشدد البيان على ضرورة تكوين شراكات استراتيجية مختلفة بين الدول العربية وألمانيا والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية وتوطين الصناعات في البلدان العربية وإنشاء المصانع لنقل المعرفة من الشركات والمعاهد الألمانية، أمر يجب أن توليه الدول العربية أهمية قصوى.ولفت إلى أن الصحة الإلكترونية تعتبر من المجالات العملية تم استحداثها مؤخرًا بسبب أزمة Covid-19، والحاجة تستدعي الاستثمار والابتكار في هذين المجالين باستخدام المعرفة الألمانية في المنطقة العربية، وهذا يخلق فرصًا هائلة للتعاون بين الشركات والمؤسسات العربية والألمانية، حيث إن التعاون المثمر هو أساس قوي للتعامل معا لمواجهة المواقف الصعبة مثل الوضع الحالي، وبالتالي تشكيل مستقبل آمن ومزدهر.