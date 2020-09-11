«المواد الغذائية» تطالب بمراعاة الكثافة السكانية عند إنشاء فروع جمعيتي

أكد محمد راشد عضو مجلس ادارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين من المشروعات الهامة والضرورية التي تبنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في انتشارها على مستوى محافظات الجمهورية لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إقامة هذه المشروعات لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز فضلا عن توفير السلع الحرة بتخفيضات 25% بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة بشركتي تجارة الجملة.وطالب عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في تصريح خاص لـ"الدستور" وزارة التموين والتجارة الداخلية مراعاة متوسط الكثافة السكانية وعدد البطاقات التي تقوم بصرف السلع في المناطق التي يتم إنشاء تلك الفروع لجمعيتي مرجعا أنه ليس مجديا إنشاء فروع قريبة من بعضها البعض ومتوسط عدد البطاقات للفرع الواحد لا يتجاوز الـ 500 بطاقة.