وزير السياحة يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بالغردقة.. اليوم

يصل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، لمدينة الغردقة، وذلك لافتتاح عرض مقتنيات "توت عنخ آمون" أمام الزائرين بمتحف الغردقة.وأكد مسئولو المعرض بمتحف الغردقة، أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض من كنوز الملك الذهبة بصفة مؤقتة في متحف الغردقة، تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم، وأن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.ويضم المعرض 10 قطع تم اختيارها بعناية ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.وتضم القطع التي سيجري عرضها في متحف الغردقة من مقتنيات كنوز الملك توت عنخ آمون "غطاء إناء كانوبى ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، تمثالًا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، تمثال أوشابتي يرتدي النمس المذهب وقلادة عريضة، تمثال أوشابتى يرتدى تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، تمثال أوشابتى يرتدي شعر مستعار وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة من مذهبة، سداده من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضةـ بوق من الفضة المذهبة، مسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، إناء للملك توت في شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، علبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق"، ما سيسهم في إتاحة الفرصة أمام زوار مدينة الغردقة لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك تحفيزا للسائحين على زيارة المدينة وللترويج للمتحف الجديد.