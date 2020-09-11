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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة: تلقينا 12 ألفًا و600 طلب للتصالح في مخالفات البناء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:59 م
طلب للتصالح في مخالفات
طلب للتصالح في مخالفات البناء
مصطفى عبدالله
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قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، ورئيس غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات بالقاهرة، إن عدد المتقدمين للتصالح داخل محافظة القاهرة وصل إلى 12 ألفا و600 طلب.

وأكد عوض، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع من لم يتقدم للتصالح، لافتًا إلى أن آخر موعد 30 سبتمبر.

وكشف اللواء محمود شعراوى، فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، عن أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و469 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.

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