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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوزبكستان وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:01 م
وزير الخارجية الأوزبكي
وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف
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بحث وزير الخارجية الأوزبكي عبدالعزيز كاملوف، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما في مختلف المجالات، وكذلك آخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية، في بيان نقلته وكالة أنباء أوزبكستان الرسمية، إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الأوزبكي الروسي، بالإضافة إلى بعض المشاكل الدولية والإقليمية.

كما ناقش الجانبان الجوانب التنظيمية للأحداث الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة على مستويات وأشكال مختلفة، بما في ذلك رئاسة أوزبكستان في رابطة الدول المستقلة.

وأضاف البيان: "إنه تم خلال الاجتماع، الذي انعقد في موسكو على هامش اجتماعات وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، بحث مقترحات عملية تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا التعاون في المجالين الثقافي والإنساني، وتنفيذ مشاريع مشتركة محددة في العلوم والتعليم والرعاية الصحية".

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزستان وأوزبكستان.

وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة شريك.

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