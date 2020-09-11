«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

تصدر اسم السيدة صفية أبوالعزم والمعروفة بـ"سيدة القطار"، مؤشر البحث العالمي جوجل، كما أشاد بها رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعد الموقف الشهم التي أخذته أثناء تواجدها في أحد القطارات المتجه من المنصورة إلى القاهرة، وقامت السيدة بالدفاع عن جندى، حينما حدثت مشادة بين هذا الجندى وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يجعل المجند يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة الفاضلة صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.وقد بادر العديد من الأفراد والجهات بتكريم سيدة القطار؛ نظرًا لتصرفها الشهم الذي حفظ للمجند كرامته وأنهى المشكلة. وتلقت السيدة صفية إبراهيم مجموعة قيمة من الهدايا والتكريمات نوجزها في الإنفوجراف التالي.