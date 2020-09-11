مدير أوقاف الأقصر يفتتح مسجد الرحمة بقرية الشغب (صور)

افتتح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، يأتي هذا في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وألقى مدير أوقاف الأقصر خطبة الجمعة وكانت بعنوان تقدير المصلحة وتنظيم المباح، وتحدث فيها عن أن الإسلام لم تأت أحكامه على نسق واحد وإنما كان منها الثابت والمتغير، وذلك وفق ظروف كل مجتمع، وهذا من مميزات الإسلام وأن المباحات من الأمور يجوز لولي الأمر أن يقيدها وذلك لمصلحة المجتمع.وقد حضر الاحتفال بافتتاح المسجد الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ حسن الأمير مدير إدارة أوقاف إسنا، وبحضور أصحاب الفضيلة قيادات الدعوة بإدارة أوقاف إسنا وغيرها من الإدارات التابعة للمديرية البرلماني السابق عبدالرازق زنط عضو مجلس النواب وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.وأكد مدير أوقاف الأقصر أن وزارة الأوقاف قامت بافتتاح عدد من المساجد بعدة أماكن مختلفة ومتنوعة وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر وكذلك، رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.