موسى حوامدة: مصر قادرة على صناعة ثقافة تنويرية على المستوى العربي

اقترح الشاعر موسى حوامدة، عقد مؤتمر ثقافي كبير يجمع كافة التنويريين العرب لإجراء عصف ذهني شامل وواسع، يخرج بتوصيات وبرامج عمل مكثفة وشاملة، نتصدى من خلالها للشائعات التي تروجها القوى الظلامية في مصر، أو البلاد العربية.وقال حوامدة في تصريحاته لـ"الدستور"، إن ردات الفعل السريعة التي تحدث على ما يروج من شائعات لا تؤثر، لأن مجتمعاتنا تتأثر بالخطاب الديني السطحي، موضحًا أن مصر بلد قادر على صناعة الثقافة التنويرية ليس على مستوى محلي فقط بل على المستوى العربي، من خلال منابر التعبير وإعطاء الثقافة الأولوية القصوى، بدعم من الدولة نفسها، وفتح المسارح والقاعات والصحافة والمجلات والمحطات التلفزيونة، لصد التطرف والفكر السلفي ودعم السينما التنويرية وكافة المشاريع الثقافية التوعوية واختيار أصحاب الفكر الحر لبلورة ميثاق تنويري على مستوى عربي.وأكد أنه لابد من التوسيع في إنارة عقول الطلاب في المدارس والجامعات، وتعليم الفلسفة، والفكر، ونحتاج إلى عمل مؤسسي وخطة واسعة وبرامج تثقيفية تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والدولة، كي نقضي على كل الشائعات التي يتم بثها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.