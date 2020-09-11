جابر طايع: حفظ مصالح البلاد والعباد من مبادئ الشريعة الإسلامية

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد، والسمو بالنفس البشرية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات، لذلك لم تأت الأحكام كلها ثابتة مستقرة، بل كان منها ما هو ثابت مستمر ومنها ما هو متغير يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف والأحوال والحاجة ودفع الضرر والمشقة.وأضاف "طايع"، في خطبة الجمعة من التجمع الخامس، تحت عنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"، أن احترام النظام والحفاظ عليه مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لا بد لكل فئة تتعايش في مجتمع واحد من القوانين التي تنظم للناس أمور حياتهم، ومن أهم ما يجب تنظيمه في المجتمع الأمور المباحة، لأن بعض الناس قد يتجاوز في استخدام المباح، فيتحول الأمر بسوء استخدامه من الإباحة إلى الحرمة.