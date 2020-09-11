الكنيسة تحتفل برأس السنة القبطية بالقداسات الإلهية

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الجمعة، بعيد النيروز، وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت".وترأس أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، صلوات القداس الإلهي بالطقس الفرايحي، تزامنًا مع عيد الشهداء الذي يطلق عليه "عيد النيروز"، والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في كل عام، في مصر والخارج، تكريمًا لشهداء المسيحية وتخليدًا لذكراهم وتبركًا بحياتهم، وإيمانًا من الكنيسة والأقباط بفاعلية صلوات وطلبات الشهداء والقديسين لدى الله من أجلهم.ويُقبل الأقباط خلال عيد النيروز على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى "النيروز" كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استأنفت، اليوم الجمعة، عودة القداسات الإلهية ليوم الجمعة بإجراءات احترازية مشددة.وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانٍ له، أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس، فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم، في بيانه، إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر الجاري مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أنه الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية استأنفتا عودة قداسات الجمعة يوم 28 أغسطس، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بعودة الصلوات أيام الجمعة.