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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بعد افتتاح 7 مساجد».. وكيل «أوقاف الإسكندرية» يشكر الرئيس السيسي (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الشيخ محمد خشبة
الشيخ محمد خشبة
هبه عويضه
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قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المحافظة قد افتتحت 7 مساجد جديدة أهدتنا إياها القوات المسلحة الباسلة، اليوم تسلمت مديرية الأوقاف، 4 مساجد جديدة ببشاير الخير 3 من القوات المسلحة.

وأضاف أننا نتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف ووزير الدفاع على هذه الهدية القيمة لشعب مصر وخاصة أهل الإسكندرية.

وأوضح أنه يتم اليوم افتتاح ثلاثة مساجد في مدينة بشاير الخير 3، وهم: مسجد الشهيد إلهامى عبدالمنعم، ومسجد الشهيد بسيونى السليمانى، ومسجد الشهيد محمود منتصر.

وهناك مسجدين إحلال بالجهود الذاتية، أحدهما في برج العرب، والآخر في العامرية، مشيرًا إلى أن كل هذه مساجد جديدة تم افتتاحها في محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف يفتتح 135 مسجدا على مستوى الجمهورية في يوم واحد، وهو ما يدل على اهتمام وزارة الأوقاف بإنشاء المساجد الجديدة وإجلال وتجديد المساجد القديمة.

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