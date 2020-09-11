7 مرشحين لمجلس «النواب» يخضعون للكشف الطبى بأسيوط

شهدت إدارة المجلس الطبي العام بمحافظة أسيوط "القومسيون الطبي العام" فتح باب توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب.وقال الدكتور أسامة حجازي، مدير المجلس الطبي العام بأسيوط، إنه تم فتح باب توقيع الكشف الطبي على المرشحين منذ الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء طبقا للتعليمات الوزارية.وأوضح حجازي أن ٧ مرشحين قد قاموا بتوقيع الكشف الطبي حتى الآن، وهم يونس درويش وأسامة زكري ومحمد عبداللطيف وأسامة فوزي وصلاح زكي وأحمد عبدالرحيم وسعدية علي عبدالحافظ.وأضاف حجازي إننا نستقبل المرشح حيث يقوم بسداد الرسوم، ثم توقيع الكشف الطبي عام والكشف النفسي عصبية وكشف معملي دم وبول للمواد المخدرة والمسكرة، ثم يحصل المرشح علب إخطار للمحكمة لتقديم الأوراق.