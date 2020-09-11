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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتكلفة 3 ملايين و111 ألف جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر في العوايسة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:00 م
محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر
المنيا ـ على حسين
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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسجد النصر بقرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط في شمال المحافظة، ضمن 18 مسجدًا جديدًا يتم افتتاحها تباعا خلال الشهر الجاري.

المسجد مقام على مساحة 490 مترا مربعا، وبلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين و111 ألف جنيه، ويضم طابقين، الأول به صحن المسجد على مساحة 273 مترا وبه 6 دورات مياه ومكان الوضوء، والطابق الثاني مساحته 246 مترا ويضم 3 دورات مياه ومكان الوضوء، كما يضم 4 مآذن صغرى ومئذنة كبيرة بارتفاع 43 مترا وقبة كبيرة و8 قباب صغرى.

حضر الافتتاح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، والقيادات الدينية من مديرية الأوقاف والأزهر وأهالي القرية.

وتضم المساجد المقرر افتتاحها خلال الشهر الجاري: العشماوي بقرية أولاد الشيخ علي بمركز مطاي، النسيم بقرية الشيخ مبارك بمركز أبوقرقاص، العتيق بقرية نيازي بمغاغة، وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف.

كما سيتم افتتاح مساجد العتيق بقرية السعدية ببني مزار، عزبة البابا الشرقية ببني مزار، التوحيد بعزبة أبورجب ببني مزار، الحميدات بقرية حلوة بمطاي، الروضة بمركز مطاي، الوحدة الصحية بقرية شارونة بمغاغة، محمد حمد بالكوم الأحمر بمركز المنيا، التوحيد بقرية تله بمركز المنيا، اليوسفي أبويعقوب بمركز المنيا، وجميعها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
بتكلفة 3 ملايين و111 ألف جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر في العوايسة
محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر
محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر
بتكلفة 3 ملايين و111 ألف جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر في العوايسة
محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر
محافظ المنيا يفتتح مسجد النصر

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