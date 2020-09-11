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د. محمد الباز
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إليسا عن انفجارات الأردن: «الله يحمي كل الدول وناسها»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:12 م
إليسا
إليسا
محمد مجدي
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تحدثت النجمة اللبنانية إليسا عن الأزمات الأخيرة التي شهدها الوطن العربى، والتي كان آخرها وقوع حادث انفجار فى الأردن، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر.

وكتبت إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها بالموقع الشهير: "ما نبكي على بيروت، ولما نرجع نقرأ عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان".

وتابعت: "الله يحمي كل الدول وناسها، وإن شاء الله ما حدا يصيبوا أى مكروه.. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البرىء اللى عم بيموت".

وطرحت إليسا، مطلع أغسطس الماضي، ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "صاحبة رأى"، ولاقى الألبوم نجاحا كبيرا.
إليسا عن انفجارات الأردن: «الله يحمي كل الدول وناسها»
إليسا عن انفجارات الأردن: «الله يحمي كل الدول وناسها»

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