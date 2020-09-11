6 شروط للترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات المقبلة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، يوم الخميس الموافق 17 سبمتبر 2020 حتى السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، وإجراء انتخابات مجلس النواب النواب، للمصريين في الخارج يومي الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يومي السبت والأحد الموافقين 24، و25 أكتوبر 2020.كما أعلنت الهيئة عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات، من خلال قانون حمل رقم 54 لسنة 2020.ورصدت "الدستور" هذه الشروط على النحو الآتي:1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية.4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.6- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتي: (انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها).