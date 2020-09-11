«صندوق مكافحة الإدمان»: خطة للكشف على سائقى الحافلات المدرسية

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارٍ التنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، لوضع خطة استثنائية للكشف على سائقي الحافلات المدرسية والجامعات العاملة فى مصر لأن طبيعة هذا العام مختلفة عن الأعوام.وأضاف عثمان فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم تحديد العدد المستهدف خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الكشف على 200 ألف كادر بالجهاز الإداري للدولة.وأوضح أنه منذ عام 2015، يتم الكشف على الحافلات المدرسية من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث نجحت الحملات فى تخفيض نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % العام الدراسى الماضى، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجارى إلى 1%، كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة.