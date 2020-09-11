«الكاثوليكية» تكشف ما هى هرطقة آريوس فى المسيحية

قالت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن "آريوس" ليبي الأصل، درس في مدرستي الإسكندرية وأنطاكية، ثم رُسم شماسًا، فكاهنًا، وتسلم كنيسة قرية بوكاليس، وهي ميناء في الإسكندرية.وتابعت الكنيسة الكاثوليكية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك": أخذ آريوس يُنادي بتعاليم مخالفة لإيمان الكنيسة، معتبرًا أن الابن كائن وسط بين الله والخليقة مخلوق من العدم، فعقد إسكندر الإسكندري مجمعًا سنة 320 أو 321 وحرمه، فالتجأ إلى صديقه أوسابيوس أسقف نيقوميذيا، حيث ألف كتابه الوليمة لنشر تعاليمه.وتابعت الكنيسة: "راجت أفكاره وآراؤه في مختلف كنائس الشرق والغرب، وانقسم المسيحيون إزاءها بين مساند ومعارض، فدعا الإمبراطور قسطنطين الكبير (306-337) إلى عقد مجمع في مدينة نيقيا سنة 325 لحل هذه المسألة، فحُرم آريوس ونُفي، ولكنه عاد من المنفي بعد بضع سنوات سنة 328، وبرأه كل من مجمعي صور وأورشليم سنة 335 وأمرا بإعادته إلي الشركة الكنسية، لكن أثناسيوس الإسكندري رفض استقباله في إيبارشيته، فالتحق بإكليروس القسطنطينية إلا أنه توفي قبل وصوله إلى العاصمة سنة 336.