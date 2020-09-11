رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بخلاصات حوار المغرب لحل الأزمة الليبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:19 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
ا ش ا
طباعة
رحبت جامعة الدول العربية بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف الليبية والوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة.

وثمن مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة الدور الذي قامت به المملكة المغربية في استضافة وتيسير الحوار الليبي الذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس، في بوزنيقة بالمغرب، وجمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والذي أسفر عن جملة من التفاهمات بين الجانبين. خاصة فيما يتصل بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

في ذات السياق، رحب المصدر بإعلان البعثة الأممية في ليبيا حول نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، والتفاهمات التي توصلت إليها الشخصيات الليبية المشاركة فيه بخصوص الاستحقاقات والخطوات الهادفة إلى استكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا واختتامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد المصدر أن الجامعة العربية تدعو إلى مواصلة كل الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة والعمل على تفعيل التفاهمات المختلفة المتفق عليها، بما يصب في بناء مزيد من جسور الثقة بين الأطراف الليبية، ويسهم في الحفاظ على حالة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في الميدان، ويفضي إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية.

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن واقعة «مجند القطار»

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

«تدليس الإرهابية».. أكاذيب الإخوان عن «سيدة القطار» تنتهى بالفشل

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. وكيفية التسجيل

روسيا: استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

آخرها فتح المكتبات.. كيف عادت الحياة الثقافية في مصر؟

عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم يوسف شاهين.. غدًا

موسى حوامدة: مصر قادرة على صناعة ثقافة تنويرية على المستوى العربي