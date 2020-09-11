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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط «نقاش» سرق مصوغات ذهبية من شقة بشبرا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:58 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط نقاش متورط في سرقة مصوغات ذهبية من شقة في شبرا، حيث تبين أن المتهم سرق مشغولات ذهبية «خاتم، 2 حلق»، واعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب المغافلة أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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