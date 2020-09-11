ضبط «نقاش» سرق مصوغات ذهبية من شقة بشبرا

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط نقاش متورط في سرقة مصوغات ذهبية من شقة في شبرا، حيث تبين أن المتهم سرق مشغولات ذهبية «خاتم، 2 حلق»، واعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب المغافلة أثناء قيامه بأعمال النقاشة بالشقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.