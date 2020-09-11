الصين تشارك فى المنتدى الاقتصادى العالمى 15 سبتمبر

يشارك رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر يوم 15 سبتمبر الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"– في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن مشاركة تشيانغ ستكون عبر تقنية الفيديو، وسوف يلقي كلمة خلال الاجتماع، إلى جانب مشاركته في اجتماع خاص لأصحاب الأعمال عبر الفيديو أيضًا.ويعقد المنتدى الاقتصاد العالمي، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها جنيف وأسسها الدكتور كلاوس شواب عام 1971، اجتماعًا سنويًا في دافوس، حيث يناقش قادة العالم المسائل الاقتصادية.واشتهر المنتدى باجتماعه السنوي في نهاية يناير من كل عام في دافوس، غير أنه في عام 2007، تم تدشين الاجتماع السنوي لما يطلق عليه "الأبطال الجدد" أو (دافوس الصيفي)، الذي يعقد سنويًا في الصين بين مدينتي "داليان" و"تيانجين".وكان المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "كلاوس شواب" قد أكد مؤخرًا أن أزمة وباء "كوفيد-19" فرضت تحديات اقتصادية وتغيرات هيكلية تتطلب حلولًا متعددة الأطراف ومن أصحاب المصلحة، معتبرًا أن الآثار الدائمة للوباء على الاقتصاد العالمي تقضي ببذل كل الجهود لضمان ألا تتسع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة.