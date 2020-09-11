رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إستياء من سفر نتنياهو وزوجته إلى واشنطن على متن طائرة خاصة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:46 م
نتنياهو وزوجته
نتنياهو وزوجته
سارة شريف
طباعة
كشفت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، لن يسافران إلى مراسم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، التي ستعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، مع الوفد الإسرائيلي.

وقررت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، عدم نقل الزوجين على متن طائرة واحدة مع جميع المرافقين والموظفين الدبلوماسيين والصحافيين، المُقدّر عددهم 70 شخصا، وإنما على متن طائرة خاصة، بسبب مخاوف من إصابتهم بكورونا، عبر عدوى مُحتملة ينقلها إليهم أحد المُسافرين.

تسبب هذا الخبر في إستياء كثير من الإسرائيليين الذين اتهموه بالتبذير في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من المواطنين، بوضع اقتصادي صعب، خصوصا في ظل أزمة كورونا. وهذه ليست المرة الأولى التي توجه مثل هذه الاتهامات لنتنياهو. ونفى نتنياهو أن يزيد إقلاعه بطائرة خاصة التكاليف.

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تقليل الاغتراب 2020 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

«تدليس الإرهابية».. أكاذيب الإخوان عن «سيدة القطار» تنتهى بالفشل

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

روسيا: استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج كورونا

اليابان تبحث إضافة طوكيو لوجهات السياحة

انخفاض الحركة بمطار هيثرو بـ81.5%

الغذاء الصحي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف

«سالمينا» الثقافي يناقش «الأسايطة» لـ عادل سعد.. غدًا

أسامة مهران: ديواني الأول «حد أدنى» يصدر بعد 40 عاما من كتابتي للشعر

«القومي لثقافة الطفل» يطلق مسابقة «اصنع كتابك الإلكتروني»