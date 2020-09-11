إستياء من سفر نتنياهو وزوجته إلى واشنطن على متن طائرة خاصة

كشفت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، لن يسافران إلى مراسم توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات، التي ستعقد في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، مع الوفد الإسرائيلي.وقررت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، عدم نقل الزوجين على متن طائرة واحدة مع جميع المرافقين والموظفين الدبلوماسيين والصحافيين، المُقدّر عددهم 70 شخصا، وإنما على متن طائرة خاصة، بسبب مخاوف من إصابتهم بكورونا، عبر عدوى مُحتملة ينقلها إليهم أحد المُسافرين.تسبب هذا الخبر في إستياء كثير من الإسرائيليين الذين اتهموه بالتبذير في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من المواطنين، بوضع اقتصادي صعب، خصوصا في ظل أزمة كورونا. وهذه ليست المرة الأولى التي توجه مثل هذه الاتهامات لنتنياهو. ونفى نتنياهو أن يزيد إقلاعه بطائرة خاصة التكاليف.