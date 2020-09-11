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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الكاتبة إيمان أسعد في ضيافة «منصة الفن المعاصر»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:25 م
إيمان أسعد
إيمان أسعد
نضال ممدوح
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يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، في التاسعة من مساء الأثنين المقبل، في بث مباشر الكاتبة المترجمة إيمان أسعد، في حوار مباشر من حساب منصة الفن المعاصر "كاب"٬ حول ترجمتها لرواية "قشرة الجوز" لــ إيان مكإيوان.

يدور الحوار منطلقا من جملة مستلهمة من على لسان هاملت٬ وجاءت في رواية قشرة الجوز٬ كما يتطرق إلى علاقة الرواية بهاملت والأفكار التي تعالجها، ومحاولات ترجمات هاملت المختلفة للغة العربية والاختلافات بينهم ومشاكل وأوضاع الترجمة عموما في العالم العربي.

يذكر أن "إيمان أسعد" كاتبة ومترجمة أردنية٬ صدرت لها رواية بعنوان "زينب والخيط الذهبي" عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2014، وقدمت للمكتبة العربية ترجمات لروايات: قشرة الجوز٬ السفاح الأعمى لمارجريت آتوود٬ والطلب الأخير لجراهام سويفت.

يشار إلى أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.

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