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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تدعو «السياحة العالمية» لعقد منتدى دولي في بلادها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:43 م
وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا،
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى عقد منتدى دولي في بلاده لمناقشة السياحة الخضراء.

وذكرت وزارة الخارجية ـ في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن كوليبا اقترح خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، أن تعقد المنظمة منتدى دوليًا في أوكرانيا يخصص لمناقشة السياحة الخضراء والسياحة المحلية.

وقال كوليبا إن تطوير السياحة المحلية يعد أولوية للحكومة وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، داعيًا إلى توحيد الجهود مع منظمة السياحة العالمية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن الأمر يستحق البحث بنشاط عن منتديات وسبل جديدة لتطوير السياحة دون انتظار انتهاء جائحة فيروس كورونا، بالنظر إلى أهمية السياحة للاقتصاد العالمي.

وأشار كوليبا إلى أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز السياحة المحلية إذ أثارت اهتمام الناس بالسفر داخل بلدهم.

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