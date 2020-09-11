652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية.وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.ولفتت الكيلة إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.