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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:42 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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