تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء في بورسعيد حتى 30%

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 %، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.وأشار التقرير الذي أرسله اللواء شعراوي لمدبولي إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و30 % على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10 % (لمدينة بورفؤاد وحى الشرق) و20 % لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب و30 % على حي الجنوب.وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.