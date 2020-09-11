6 ملايين مشاهدة لكليب «يا حبيبي» لمحمد رمضان (فيديو)

يواصل فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان، ومطرب الراب العالمي ميتر جيمس، نجاحه منذ طرحه خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وتخطى الفيديو كليب حاجز 6 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع، منذ طرحه يوم 6 سبتمبر الجاري، والأغنية تم تصويرها في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة منذ أيام قليلة، وقد تم تسجيلها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد مارس الماضي.وقد وجّه رمضان الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.