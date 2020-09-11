الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!

إكذب ثم إكذب ثم إكذب حتي يصدقك الناس...

مقولة وجد فيها القائمين علي قنوات الإخوان ضالتهم، وعثروا خلالها علي مبتغاهم فجعلوها نهجاً لهم وإتخذوا قائلها نبراساً يهتدون به في نسج أكاذيبهم ونشر ضلالاتهم .

أظن وليس كل الظن إثم.. أن جوزيف جوبلز صاحب المقولة، ووزيرالدعاية الألماني في عهد هتلر لم يكن متقناً لفنون الكذب بقدر إتقان أبناء الدجال الأكبر حسن البنا لذلك النوع من الفنون، بدليل تطبيقهم لنظرية جوبلز في صناعة إعلام الكذب، تطبيقاً عملياً

فاق ما خطط له السيد جوزيف نفسه!

ولم لا ؟ وكيف لا ينجحون ؟

وهم الذين يكذبون كما يتنفسون .

التزويرالواضح والفاضح لأدوات المحتوي الإعلامي الذي إمتلأت به قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وما تقدمه لمشاهديها من فيديوهات مركبة ممنتجة ومدبلجة، ومقاطع صوتية مقلدة ومفبركة، ومكالمات هاتفية مرتبة متفق علي نص الحوارفيها مسبقاً بين المذيعين والمعدين ومتصلين مجهولين مأجورين، ربما كانوا من العاملين بالقناة أوأنهم هم أنفسهم المعدين!

يذكرني بسؤال قديم سأله الزعيم عادل إمام للفنان محمد هنيدي ، صاغه الكبير وحيد حامد قبل سبعة وعشرون عاماً كاملة ضمن حوار فيلم المنسي.. سأل الزعيم هنيدي بعد أن لفته منظر التزاحم الشديد علي شباك تذاكر السينما " بقولك إيه يا كابتن ... الفيلم ده قصة ولا مناظر ؟ "

سؤال لابد أن يدور في رأس كل من جلس مشاهداً لأيٕ من برامج القنوات الإرهابية مجتمعة بلا إستثناء، فإن كنت ياصديقي وقارئ تلك السطور قد إنتويت " لاقدر الله " وهو ما لا أتمناه لك أن تشاهد تلك القنوات من باب إعرف عدوك مثلما فعلت أنا، أوأنه قد ساقك حظك التعس إلي الإرتطام بأي من برامجها فوفر وقتك وصحتك!

لأن صدقني وعن تجربة، لن تخرج من البرنامج ومن القناة كلها إلا بشيئ واحد من إثنين.. قصة فاشلة ، كاذبة ومختلقة من الألف إلي الياء سيقصها عليك أو يروها لك مقدم البرنامج وكأنها رسالة لأحد المواطنين، يشكو خلالها مرارة العيش وضيق الحال والظلم والبطش والقهر والتعذيب و... و... و... إلخ .

( وكده يبقي البرنامج ده قصة )

وممكن يعرضوا لك لقطات مصورة وفيديوهات مدبلجة ( قاموا بتغيير الأصوات فيها ) كأن يقدموا لك مثلاً فيديو لمظاهرة كانت قد خرجت قبل أيام أو قبل شهور للمطالبة بتحرير فلسطين ثم تتحول بقدرة قادر وبفضل برامج تركيب وتغييرالأصوات التي إكتظت بها أرصفة الإنترنت بالمجان

إلي مظاهرة تهتف ضد النظام ... أو أنهم سيروجون لأكاذيب المقاول والكومبارس الهارب قليل الأدب ناقص الرجولة، بعرض فيديوهاته "الفاكسة" التي يحرض من خلالها ضد رموز دولته .

( وكده يبقي البرنامج ده مناظر ) ...

وسواءاً إقتصرمقدم البرنامج علي تأليف وقراءة القصة أوحب يجوٌد بتزييف وإذاعة المناظر!

فالهدف في الحالتين واحد، هو محاولةإثارة البلبلة وبث الفتن وتأجيج الغضب فإنتبه ياعزيزي ولا تنساق خلف أكاذيبهم، وإن كنت علي يقين من أنهم سيفشلون.

لأن تاريخهم من الأساس ملطخ ومتخم بالتآمروكلهم كاذبون ومزورون ومرتزقة خائبون وخائنون .

وهنروح بعيد ليه ؟؟

إذا كان الخائن الخائب المتأخون الهارب " نفٌخ الله وجهه " صاحب القناة نفسه، فبرك في بداية الثمانينات صوراً لتعذيب المواطنين داخل أحد أقسام الشرطة ( باستخدام أصابع الروج)!!

و إعترف بجريمته أمام الوزير زكي بدر "الله يرحمه" واتحبس ثم عاد بعدها بعشرين عاماً كاملة ليزور توكيلات حزب الغد في سنة 2005 واتحبس تاني وبقي رد سجون .

ويظهر كده والعلم عند الله .. إنه قرر أن يختتم رحلته في دنيا النصب وعالم التزوير بالدور اللي بيلعبه حالياً في فيلمه الأخير للهروب والخيانة، والذي أسند أداءالأدوار الثانوية فيه للكومبارسات الفاشلين أمثال شومان وهشام عبدالله وهشام "لامؤاخذة "عبدالحميد عليهم جميعاً من الله ما يستحقون ... وسواء كان فيلمه الأخير ده قصه أو مناظر أو قصة ومناظر مع بعض.. فهو فيلم فاشل مثل أصحابه.

حفظ الله مصر بشعبهاً وجيشهاً وشرطها وأعان قائدنا .