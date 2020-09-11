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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:30 م
«حياة سبستيان نايت
«حياة سبستيان نايت الحقيقية
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لرواية "حياة سبستيان نايت الحقيقية" للروائي الروسي فلاديمير نابوكوف٬ ونقلتها للعربية حنان يمق.

"حياة سبستيان نايت الحقيقية" هي أول رواية لــ" نابوكوف" مكتوبة باللغة الإنجليزية، كتبها بين أواخر عام 1938 وأوائل عام 1939 في باريس ونُشرت لأول مرة في عام ‏1941.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "وهكذا فإنني في النهاية لم أر سبستيان أو على الأقل٬ لم أره حيا. ولكن تلك اللحظات التي أمضيتها وأنا أستمع إلى ما ظننته أنفاسه قد غيرت حياتي كليا.

تماما كما كانت لتتغير لو تسنى لي التحدث إليه قبل موته. أيا كان سره٬ فقد تعلمت سرا أيضا٬ وهو: أن الروح ليست إلا وسيلة للكينونة٬ وليست حالة ثابتة٬ وأنه يمكن لأي روح أن تكون روحك٬ في حال عثرت على دروب روحك المتعرجة واتبعتها.

قد تكون الآخرة هي القدرة الكاملة علي عيشتنا بوعي في أي روح تختارها٬ في عديدها إن أردنا٬ عديد الأرواح اللاواعية لعبثها القابل للتبادل.

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صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف

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