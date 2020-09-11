«سالمينا» الثقافي يناقش «الأسايطة» لـ عادل سعد.. غدًا

ينظم صالون سالمينا الثقافي، حفل لمناقشة كتاب" الأسايطة" للكاتب عادل سعد، مدير تحرير مجلة المصور، بالتعاون مع دار الفؤاد للنشر والتوزيع، غدًا السبت، في تمام السادسة مساءً، بمقر الصالون بمدينة نصر خلف جنينه مول.يناقش الكاتب كل من: الدكتور ياسر ثابت، رئيس تحرير قناة القاهرة والناس، والدكتور محمد سمير رجب، وضيف الشرف السفير محمد العشماوي، بحضور نخبة من شعراء وكتاب ومثقفي مصر.ويشار إلى أن رواية الأسايطة تعد تأريخ للطبقة الشعبية في تاريخ مصر، حيث تدور الأحداث وتتشابك مع التاريخ الرسمي للبلاد تأثيرًا وتأثرًا.