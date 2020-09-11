رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد الشهيد إلهامي عبدالمنعم بـ«بشاير الخير»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:58 م
مسجد الشهيد إلهامي
مسجد الشهيد إلهامي
هبه عويضه
طباعة
أدى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد الشهيد إلهامي عبد المنعم بمدينة «بشاير الخير» بمنطقة القبارى غرب المحافظة، ضمن الثلاثة مساجد الجديدة التي تفتتحها الأوقاف بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب حسنى حافظ عضو مجلس البرلمان بدائرة سيدى جابر والنائب عبدالفتاح محمد، وكريم حسن مسؤول حملة «إيد واحدة من أجلكم» بالإسكندرية.

وشهدت صلاة الجمعة اليوم، التزام المصلين بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والمسافات المتباينة بين المصلين، وقياس درجات الحرارة لرواد المساجد، مع إحضار كل فرد المصلى الخاص به.

وتشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، افتتاح 3 مساجد جديدة بمدينة «بشاير الخير 3»، وهي: مسجد الشهيد إلهامى عبد المنعم، ومسجد الشهيد بسيونى السليمانى، ومسجد الشهيد محمود منتصر، لتكون حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر فى الإسكندرية 11 مسجدًا من بينها مسجد الحق المبين بشاير الخير 3 والذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

قائد فريق للمتسولين ويجنى ألف جنيه يوميًا.. «التضامن» تتابع قضية الطفل «شقاوة»

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

موسى حوامدة: مصر قادرة على صناعة ثقافة تنويرية على المستوى العربي

وزيرة الثقافة تفتتح معرض «مختارات من الفن الأوروبي»

«الأعلى للثقافة» يتيح حضور ندواته بأسبقية الحجز عبر «واتس آب»

جمعية محبى فريد الأطرش تكرم اسم يوسف شاهين.. غدًا