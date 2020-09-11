وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح مسجد الشهيد إلهامي عبدالمنعم بـ«بشاير الخير»

أدى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد الشهيد إلهامي عبد المنعم بمدينة «بشاير الخير» بمنطقة القبارى غرب المحافظة، ضمن الثلاثة مساجد الجديدة التي تفتتحها الأوقاف بالمحافظة.جاء ذلك بحضور النائب حسنى حافظ عضو مجلس البرلمان بدائرة سيدى جابر والنائب عبدالفتاح محمد، وكريم حسن مسؤول حملة «إيد واحدة من أجلكم» بالإسكندرية.وشهدت صلاة الجمعة اليوم، التزام المصلين بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والمسافات المتباينة بين المصلين، وقياس درجات الحرارة لرواد المساجد، مع إحضار كل فرد المصلى الخاص به.وتشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، افتتاح 3 مساجد جديدة بمدينة «بشاير الخير 3»، وهي: مسجد الشهيد إلهامى عبد المنعم، ومسجد الشهيد بسيونى السليمانى، ومسجد الشهيد محمود منتصر، لتكون حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر فى الإسكندرية 11 مسجدًا من بينها مسجد الحق المبين بشاير الخير 3 والذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.