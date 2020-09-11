931 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 77،842 حالة.وأعلنت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، تعافي 517 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68،462 حالة، مشيرة إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.