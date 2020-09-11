الشهر القادم تصوير كليب «عنيك مالت» لهانى شاكر

تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير فيديو كليب جديد بعنوان "عنيك مالت" للمطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.ومن المقرر أن تنتهي بتول عرفة من تصوير الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، استعدادا لطرح الأغنية نهاية شهر سبتمبر الجاري.الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وألحان حسين محمود، توزيع موسيقي جيزو، هندسة صوتية ياسر أنور.كان هاني شاكر قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "هتعدى" تعاون فيها مع الشاعر رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات NRP Recording Studios.وفي سياق مختلف، قرر المطرب هاني شاكر تأجيل حفله الغنائي الضخم الذي كان من المقرر إحياؤه يوم 18 سبتمبر بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير لأجل غير مسمى.وأعلن "هاني"، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عن تأجيل حفله قائلًا: "جمهوري الحبيب ⁦⁦تم تأجيل حفل دار الأوبرا المقرر يوم 9-18 لحين آخر".