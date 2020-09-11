افتتاح 3 مساجد ببشاير الخير بالإسكندرية..اليوم

افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ثلاثة مساجد ببشاير الخير ٣، هى مسجد الشهيد إلهامى عبدالمنعم، مسجد الشهيد بسيونى السليمانى، ومسجد محمود منتصر.وانتهى العاملون بالمساجد الثلاثة من تعقيمها وتطهيرها قبل استقبال المصلين، اليوم الجمعة، لافتتاحها ورفع شعائر الصلاة داخلها.من جانبه صرح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بأن المديرية ستفتتح، غدا، ثلاثة مساجد جديدة، فى إطار استمرار جهود الدولة بمجال التنمية والعمران.وأكد أن افتتاح المساجد أبلغ رد على من يكيل الاتهامات للدولة بهدم المساجد، مشيرا إلى أن حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر فى الإسكندرية أحد عشر مسجدا بينها مسجد الحق المبين، بشاير الخير ٣ الذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.