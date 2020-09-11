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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 5 أطنان هياكل دواجن فاسدة في ثلاجة بالخصوص

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:28 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة ومفرمة لحوم دون ترخيص بمنطقة الخصوص.

فتم ضبط 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيدًا لإعادة تدويرها في إنتاج مفروم الدواجن وعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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