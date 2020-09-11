ضبط 3000 قرص مخدر وأدوية مهربة داخل صيدلية بمدينة نصر

تمكنت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 1500 قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بمدينة نصر.كما تم ضبط 350 قرص أدوية مهربة جمركيًا والمحظور تداولها، و250 قرصا خاصة بأدوية التأمين الصحي والمحظور تداولها داخل الصيدليات، داخل صيدلية بمدينة نصر بالقاهرة دون ترخيص ملك صيدلي.وتبين عدم تواجده، وتم ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بإدارته الصيدلية وحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لحساب صاحب الصيدلية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.