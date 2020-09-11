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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام لقاتل ابنة عمه في قنا لإصرارها على التمثيل في السينما

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:45 م
إعدام
إعدام
قنا: إسلام البكري
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران وحسني محمد مهاب- عاملا مقيم بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا، بالإعدام شنقا، لقتله ابنة عمه لإصرارها على الدخول في مجال التمثيل، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ترجع أحداث الواقعة إلى يناير 2019، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة "فاطمة. ع. ع"، 28 عاما، ربة منزل، مطلقة، بقرية كوم جابر بأبوتشت، شمالي محافظة قنا، وبها 17 طعنة بأنحاء متفرقة من جسدها.

وكشفت تحريات المباحث عن أن مرتكب الحادث ابن عم المجني عليها ويدعى "عادل. م. ع" عامل، حيث سبق أن أبدت المجني عليها رغبتها بالعمل في مجال التمثيل ورفضت أسرتها ولكنها سافرت إلى القاهرة، وقامت بأداء دور خادمة في أحد الأفلام، وعقب عودتها من القاهرة، حكت لعدد من صديقاتها ما فعلته ولقاءها بالممثلين والممثلات.

انتشر خبر تمثيلها فى القرية، وعندما علم ابن عمها بما حدث ذهب إلى منزل عمه وحدثت مشادة كلامية مع المجني عليها وقام بتهديدها بالقتل إذا عادت لهذا العمل مرة أخرى، إلا إنها أكدت له أنها ستسافر للقاهرة مرة أخرى وتحقق كل أحلامها وطموحاتها، فانهال عليها بسكين وطعنها 17 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها وفر هاربا.

أحيلت القضية برقم 5834 لعام 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 423 قنا لعام 2019 كلي قنا.

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