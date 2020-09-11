رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع محاسب حاول تهريب 60 ألف دولار من مطار برج العرب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:41 م
التحقيق
التحقيق
مصطفى فتحي
طباعة
قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، حجز محاسب على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة تهريب مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية قبل تهريبها خارج البلاد بمطار برج العرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة موانى، بالإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط (60000 دولار أمريكي - 11000 درهم إماراتي - 300 جنيه مصري) بحوزة محاسب، مقيم بالإسكندرية.

و توصلت التحريات إلى أن المتهم كان يخفي المضبوطات ضمن أمتعته فى محاولة لتهريبها، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره عبر مطار برج العرب متجهًا إلى إحدى الدول العربية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن واقعة «مجند القطار»

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

روسيا: استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج كورونا

اليابان تبحث إضافة طوكيو لوجهات السياحة

انخفاض الحركة بمطار هيثرو بـ81.5%

الغذاء الصحي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف

«سالمينا» الثقافي يناقش «الأسايطة» لـ عادل سعد.. غدًا

أسامة مهران: ديواني الأول «حد أدنى» يصدر بعد 40 عاما من كتابتي للشعر

«القومي لثقافة الطفل» يطلق مسابقة «اصنع كتابك الإلكتروني»