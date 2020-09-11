التحقيق مع محاسب حاول تهريب 60 ألف دولار من مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، حجز محاسب على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة تهريب مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية قبل تهريبها خارج البلاد بمطار برج العرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة موانى، بالإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط (60000 دولار أمريكي - 11000 درهم إماراتي - 300 جنيه مصري) بحوزة محاسب، مقيم بالإسكندرية.و توصلت التحريات إلى أن المتهم كان يخفي المضبوطات ضمن أمتعته فى محاولة لتهريبها، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره عبر مطار برج العرب متجهًا إلى إحدى الدول العربية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.