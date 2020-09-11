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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطبة الجمعة عن تقدير المصلحة وتنظيم المباح بأسوان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:30 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم، هو ''تقدير المصلحة وتنظيم المباح''، وأبرز النقاط التي تتضمنها، أن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد والسمو بالنفس البشرية، والارتقاء بها على أعلى درجات، لذلك لم تأت الأحكام كلها ثابته مستقرة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الخطبة تتضمن أيضًا، أن الشريعة الإسلامية أقامت نظامًا متوازيًا يراعي بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية، بما يحقق صالح الوطن وصالح أبنائه فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا، وشبك بين أصابعه)، وغيرها من النقاط، مشيرًا إلى أن مدة الخطبة لا تتجاوز الـ10 دقائق تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف.

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