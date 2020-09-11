«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

قررت وزارة العدل تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلًا من الرسم النسبي من قيمة العقار تيسيرا على المواطنين ولتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلًا من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات.حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء:- 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع.- 1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع.- 1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع.- 2000 جنيه لأى عقار تزيد مساحته على الـ300 متر مربع.