580 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 265 إصابة جديدة فى العاصمة في فيينا وتليها تيرول 93 حالة والنمسا السفلى 62 حالة والنمسا العليا 55 حالة وستيريا 44 حالة وفورارلبرغ 37 حالة وسالزبورغ 15 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبورغنلاند وبلغت 7 حالات.وقد أعلنت الحكومة النمساوية، برئاسة المستشار سباستيان كورتس، اليوم، تشديد إجراءات مكافحة كورونا بسبب الارتفاع المستمر فى الإصابات اليومية الجديدة، مع عدم تغيير مستوى المخاطر في العاصمة فيينا لتبقى عند اللون الأصفر في نظام الإشارات اللونية الخاصة بالوباء.كما أعلنت بلدية فيينا، برئاسة ميخائيل لودفيج، أيضا عن تشديد الإجراءات وفرض ارتداء الكمامة داخل مقار الشركات وجميع الأماكن المغلقة.وقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا 31 ألفا و897 حالة، وقد تعافى منها 26 ألفا و43 حالة، بينما توفي 748 حالة.