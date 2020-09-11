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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
رفع كفاءة الطرق بأسوان
رفع كفاءة الطرق بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان وادى العلاقى بطول 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان ضمن خطة العام المالى 2020-2021، حيث جاء ذلك بناءًا على طلب المحافظة واستجابة للمطالب الجماهيرية بعد الزيارة الميدانية التي قام بها المحافظ لقرية وادى العلاقى الشهر الماضى، بالإضافة إلى خلق امتداد عمرانى واستثمارى وتنموي جديد للاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التي تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم إعتماد 151،1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية من أبرزها طريق السماد وحتى المنطقة الصناعية بالعلاقى بطول 8 كم، بجانب طريق كورنيش النيل القديم ومداخله بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال وشارع الفنادق بطول 8 كم.

وأضاف اللواء أشرف عطية، بأن الخطة الإضافية تشمل طريق كسر الحجر ومداخله، وأيضًا الطريق الدائرى بدءًا من المستشفى الجامعى وحتى ميدان المحطة بطول 5 كم، علاوة على شارع شرق البندر بداية من النجدة وحتى النفق، الشارع الجديد وشوارع المطار والبركة وعباس فريد والشواربى الجديد بإجمالى أطوال 8 كم، وهو الذى يتوازى مع إعادة رصف شارع أبطال التحرير ومداخله، وأخيرًا منطقة أطلس وشارع هميمى الجبلاوى بإجمالى أطوال 5 كم.

وقد أشاد محافظ أسوان بالدعم الحكومى اللامحدود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى فى كافة القطاعات وهو ما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع إستضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية.

وأكد على أنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطريق بالمدن والقرى طبقًا للمطالب والإحتياجات الجماهيرية والطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة أنه سيراعى مع الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة لتتحول إلى بانوراما جمالية تتناسب مع المكانة الحضارية والتاريخية لعروس الجنوب.
151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان
151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان
151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان
151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان
151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان
151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بأسوان

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